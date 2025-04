Vinho Madeira promovido na feira vínica Big Fortified Tasting em Londres

O Vinho Madeira será promovido na reconhecida feira vínica Big Fortified Tasting (BFT), que acontecerá na próxima quinta-feira, na icónica Church House, em Westminster, Londres.

"Esta participação surge através da sinergia estabelecida entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e seis empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira - Justino’s Madeira Wines, Pereira D’Oliveira, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques e Henriques e Madeira Wine Company – as quais darão a conhecer ao público visitante os seus preciosos néctares", revela nota à imprensa.

Diz ainda que "a BFT é uma referência no mundo dos vinhos fortificados, onde se inclui o Vinho Madeira, recebendo apenas visitantes profissionais, com particular destaque para o canal Horeca, importadores, jornalistas e sommeliers".

Revela também que "em 2024 contou com a presença de 63 expositores, de 11 regiões vitivinícolas, apresentando um total de 403 vinhos, de diferentes estilos fortificados, incluindo o Vinho do Porto, Sherry, Banyuls e o Moscatel de Setúbal".

"Participar na BFT é vivenciar uma atmosfera vibrante, onde os principais agentes do sector do vinho fortificado, mundial, se reúnem, para conhecer novos produtos, trocar experiências, aprofundar conhecimentos, estabelecer parcerias e efectivar vendas, razões mais que suficientes para constatar a relevância desta participação para o sector do Vinho Madeira", acrescenta.

Realça ainda que "o Reino Unido é um dos principais destinos de exportação de Vinho Madeira, apresentando-se em 2024, como segundo principal mercado extracomunitário, tendo absorvido cerca de 225 794,25 litros, que se traduziram em 1 659 985,61 euros".