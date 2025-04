Associação FREE Madeira promove FREE Energy Summit em Lisboa

A Associação FREE Madeira promove o evento FREE Energy Summit, que terá lugar no dia 9 de Abril, das 8h45 às 13h00, no TUMO Lisboa, situado no Hub Criativo do Beato.

Conforme explica através de uma nota de imprensa, no evento "estarão reunidos os principais estrategas do sector energético e executivos de mineração de Bitcoin para desmistificar esta tecnologia, desafiar conceitos errados e apresentar exemplos reais de como as empresas de energia estão a lucrar com a integração da mineração".

E prossegue: "Destacando as oportunidades concretas em território português, Daniel Kloser, Engenheiro de Energia Hidroelétrica, fará uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo Geólogo de Energia Geotérmica António Franco (The role of geothermal in the energy transition in the Azores, Portugal), através da apresentação denominada 'The Azores Energy Conundrum'".

O programa poderá ser consultado aqui e os oradores aqui.

O evento é de entrada gratuita, mediante inscrição. A mesma deve ser feita até dia 7 de Abril, de forma individual, através deste formulário.