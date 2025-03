Rússia ataca um hospital militar em Kharkiv

A Ucrânia acusou ontem o exército russo de ter atingido um hospital militar em Kharkiv, nordeste do país, danificando o edifício e causando vítimas entre os pacientes.

"O hospital e os edifícios residenciais próximos foram danificados por um drone Shahed", afirmou o exército ucraniano, acrescentando que "de acordo com as primeiras informações, houve vítimas entre os militares que estavam a ser tratados".

Kiev não costuma revelar informações sobre as suas perdas militares e não especificou o número de soldados feridos.

O exército ucraniano acusou a Rússia de ter cometido um "crime de guerra" e de ter "violado as normas do direito humanitário internacional".

Esta acusação surge numa altura em que a administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona para que se ponha rapidamente termo à guerra, mantendo conversações com responsáveis russos e ucranianos.

Até à data, estas conversações não produziram quaisquer avanços concretos. As duas partes concordaram, em princípio, com uma trégua no Mar Negro, mas Moscovo impôs condições, nomeadamente o levantamento das sanções por parte dos países ocidentais.