Sucedem-se os casos de denúncias de abusos nas redes sociais

Bom dia. O tema continua a se revelar quase diário, os abusos nas redes sociais. O tema foi 'lançado' pela série britânica Adolescência e, pelo menos para já, tem revelado vários casos.

No semanário Expresso:

- "IRS vai baixar em 42 municípios"

- "Mais bebés retidos em maternidades por falta de casa"

- "Governo aposta em distribuir mais rendimento"

- "Maior obra de Espinho investigada pelo Ministério Público"

- "Falta de alternativa deixa abertas escolas com poucos alunos"

- "Quatro federações açambarcaram dinheiro de apostas desportivas"

- "Eutanásia outra vez nas mãos de Marcelo"

- "Isabel & Saramago: o amor que deu um Nobel"

- "'Adolescência', a série que está a preocupar os pais"

- "A declaração de guerra de Donald Trump à Justiça americana"

- "PS quer mudar apoios à habitação jovem"

- "Pedro Nuno Santos escolhe Fernando Araújo, ex-CEO da Saúde, para cabeça de lista pelo Porto"

- "Regresso dos grisalhos marca campanha do Bloco"

- "Hora de verão"

- "Temido chefia missão nas Filipinas"

- "INEM adjudica helicópteros"

- "Receitas do futebol engordam"

No semanário Nascer do Sol:

- "Henrique Gouveia e Melo. 'Não temos de ser pobres'. Num artigo de opinião que equivale a um programa presidencial em 12 pontos, almirante defende aposta no Mar e na Defesa"

- "Entrevista a Bruno Pereira, presidente do SNOP. 'O fecho de esquadras é inevitável'".

- "JPP deve entrar na Assembleia da República"

- "Imigração. Acordo pronto para avançar a 1 de abril com Governo de gestão"

- "Entrevista. A vida no Metropol, o hotel mais icónico de Moscovo no auge da II Guerra Mundial"

- "Economia. Como o salário mínimo está a esmagar o médio"

- "Operação Pretoriano. Subintendente ameaçado de morte"

- "Lisboa. Ginjinha histórica cada vez mais perto de fechar"

- "Portugal Amanhã. Hotéis. Portugal entre os preferidos"

- "Euronews. Cessar fogo no Mar Negro pode abrir a porta à paz"

- "Brasil. Bolsonaro julgado por tentativa de golpe de Estado"

- "John F. Kennedy. O enigma da morte e o que dizem os novos documentos desclassificados"

No Correio da Manhã:

- "Crime em Loures. Estrelas das redes sociais filmam violação em grupo"

- "Gil Vicente-Benfica. Di María em 'final' decisiva para o Benfica"

- "Sporting. Amadora é talismã para Gyokeres"

- "Sondagem Intercampus/CM. AD distancia-se do PS e Chega cai"

- "Denúncias de cibercrime disparam"

- "Comissões da FPF. Diretor da PJ 'absolve' Gomes à revela do MP"

- "Em 12 meses. Avaliação bancária das casas sobre 16%"

- "Em abril. Juros do aforro baixam para 2,41%"

- "Legislativas. Autarca de Boticas condenado nas listas da AD"

No Público:

- "Menos crime em Lisboa, mas criminalidade violenta sobe no interior"

- "Cinema. Em 'On Falling', Laura Carreira filma o trabalho e a vida"

- "Guerra. França e Reino Unido lideram esforço europeu pela Ucrânia"

- "World Press Photo. Maria Abranches premiada com retrato da vida invisível"

- "Miguel Pinto Luz sobre o Chega: '"Não é não", e "não é não" até ao fim'"

- "Emergência. Concurso de helicópteros do INEM segue para tribunal"

- "Guerra comercial. Trump agrava taxas a carros e acerta em marcas dos EUA"

No Jornal de Notícias:

- "Contactos nas redes sociais fazem aumentar violações"

- "Circular em sentido contrário causa cada vez mais feridos"

- "Liga. Receitas do futebol superam mil milhões pela primeira vez"

- "Benfica. Bruno Lage diz que há corrida a quatro pelo título"

- "Coimbra. Reconhecimento facial para controlar assiduidade no hospital"

- "Ucrânia. Portugal reforça apoio com 205 milhões"

- "Arouca. Mosteiro dá lugar a hotel de cinco estrelas"

- "JN/TSF/O Jogo. Academia de Notícias lança bolsas de dez mil euros"

No Diário de Notícias:

- "Candidatos às Forças Armadas aumentaram mais de 30% em 2024"

- "Entrevista a António Barreto. 'A extrema-esquerda não derrotou, nem derrotará, a esquerda democrática. Está a destruí-la por dentro'"

- "Clubes da I e II Liga com receitas recorde de mais de mil milhões de euros"

- "Montenegro leva mais de metade do Governo para listas com poucas novidades e exclusivas PSD/CDS. PPM ignorado"

- "Lisboa. PAN acusa Moedas de atentado ambiental ao antecipar intervenções nos jacarandás"

- "Filipa Pereira. Uma farmacêutica em missão humanitária da Ucrânia ao Darfur"

- "Festival. O teatro de marionetas é também 'pintura, cinema, ritmo e dança'"

No Negócios:

- "Teixeira Duarte entrega bens e renegoceia 95% da dívida"

- "Sondagem. AD cresce nas intenções de voto e passa PS. Chega em queda"

- "Festivais de verão estão a perder gás"

- "Contratos de trabalho de estafetas chegam ao Supremo Tribunal"

- "Entrevista a Luís Cunha. 'A Ucrânia é o grande laboratório militar mundial'"

- "Automóvel. Componentes temem efeitos secundários das tarifas"

- "Financiamento. Fomento envia SMS, email e até telefona às empresas"

- "Avaliação bancária. Setúbal é a região onde o valor do metro quadrado mais subiu"

No Jornal Económico:

- "Rei dos Frangos admite vender 16% do Benfica SAD a fundo internacional"

- "Kilimanjaro. É no topo das montanhas que o ar é mais rarefeito. Advogados e gestores de topo procuram ficar mais perto do céu"

- "Ataque aos Houthis decidido por Signal: retrato da América dos amadores"

- "Banca aceita alívio da dívida colossal da Teixeira Duarte"

- "Será que pressão dos mercados consegue travar Donald Trump?"

- "Grupo milionário Luís Vicente abre as portas a novos investidores"

- "Americanos investem 70 milhões em casas, hotéis e comércio no Príncipe Real"

- "Apanhar apenas os melhores cogumelos, dar autonomia e aumentar os salários"

No Record:

- "Como o leão caçou Alisson. Tudo sobre os bastidores da contratação"

- "Gil Vicente-Benfica. Pesos-pesados para a luta. Águia quase na máxima força em Barcelos"

- "Lage foge do futuro: 'Há pessoas a preparar a próxima época'"

- "FC Porto. Contra a maldição na linha. Uma vitória nas últimas quatro visitas à Amoreira"

- "Brasil já fala com Jesus. Técnico foi contactado e é alternativa a Ancelotti"

- "Entrevista. Patrícia Silva e o bronze nos Mundiais de Atletismo: 'Agora sinto que tenho algo a dizer'"

No O Jogo:

- "Gil Vicente-Benfica. Família. Equipa. Tropa. Bruno Lage revela as linhas-mestras da mensagem passada ao plantel. 'O campeonato é uma corrida a quatro'"

- "Di María, Otamendi e Tomás Araújo em Barcelos"

- "FC Porto. 'A comparação com Pepe é injusta'. Dragões pretendem manter Nehuén Pérez e João Pedro Sousa assina por baixo. Defesa-central perto de novo máximo de jogos numa época"

- "Sporting. Capitão América chega a Alvalade. O perfil de Kochorashvili, o filho de um político que se autodefine como guerreiro"

- "Oficial: João Gião sucede a João Pereira na equipa B"

- "Internacional. Jorge Jesus é o plano B a Ancelotti. Brasil procura selecionador"

- "Basquetebol. Neemias Queta contra Jokic. Portugal no grupo A do Eurobasket'2025"

- "Fórmula 1. A maldição de Verstappen. Red Bull troca de pilotos"

E no A Bola:

- "Gil Vicente-Benfica. A todo o gás em Barcelos. Benfica acerta calendário com o Gil Vicente. Di María volta aos eleitos, Otamendi, Tomás Araújo e Amdouni também são opções"

- "'Compete-me vencer Liga e Taça', afirma Bruno Lage, que garante tratar-se de uma 'corrida a quatro' pelo título"

- "Sporting. Leões aceleram contratações. Depois de Alisson, seguem-se o médio Kochorashvili e o defesa Vagiannidis"

- "FC Porto. Dragões desmentem Kohler"

- "Entrevista A Bola. 'Treinar no Brasil é um doutoramento, mas com a mão na massa'. Renato Paiva, treinador do Botafogo"

- "Jorge Jesus é plano B para a seleção brasileira"

- "A Bola ao Centro. 'O futebol é a coisa mais importante das nossas vidas, a seguir a todas as outras, como a família ou a saúde'. Marco Silva, técnico do Fulham"