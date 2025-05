Parques eólico e solar avançam por 19 milhões Potência renovável instalada será muito superior ao consumo máximo de ponta da Ilha Dourada. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 1 de Maio.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Programa de Governo elimina vestígios da oposição Face ao anterior documento há propostas que desaparecem como o ‘banco de leite materno’ e o Centro de Juventude no Caniço, sugeridos pelo PAN. São também retiradas propostas do Chega e IL. Documento pouco avança, mas há escassas novidades como a política para as migrações e a revisão do Programa de Ordenamento Turístico.

Outros destaques:

Ordenado médio não acompanha o salário mínimo Hoje, Dia do Trabalhador, analisamos a evolução destes dois indicadores que reflectem a perda de rendimentos da classe média ao longo dos últimos anos. 1.º de Maio assinalado hoje com várias iniciativas.

"Autenticidade" como pilar para um turismo sustentável Jornadas Atlânticas de Turismo chegaram ao fim no Porto Santo, com mensagens de cooperação entre a Ilha Dourada, Cabo Verde e Açores. Madeira reforça conectividade aérea com três novas operações.

E, por fim, Despejo ilegal na floresta pode valer multa de 144 mil euros

