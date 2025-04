Requalificação do Parque Urbano de Equipamentos de Desporto do Monte concluída

A obra de requalificação do Parque Urbano de Equipamentos de Desporto ao Ar Livre, situado junto ao Polidesportivo do Monte, está concluída. Trata-se de um compromisso assumido pelo executivo da Junta de Freguesia, liderado por Idalina Silva, e agora concretizado, numa intervenção que representou um investimento de 24.768 € (IVA incluído), avança uma nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

O vice-presidente da autarquia funchalense, Bruno Pereira, visitou o novo espaço e, na ocasião, destacou o investimento realizado no reaproveitamento de uma área anteriormente inutilizada, agora transformada num polo de promoção da saúde e do bem-estar, com especial enfoque nas necessidades da população mais envelhecida.

“Vivemos mais anos e com mais qualidade de vida. Hoje, com 70 ou 80 anos, as pessoas estão activas, caminham, fazem ginástica e querem usufruir dos espaços públicos. Esta infraestrutura foi pensada para todos, dos 7 aos 88 anos, e é um exemplo de como podemos reaproveitar espaços para melhor servir a população”, afirmou.

Durante a visita, Bruno Pereira sublinhou ainda a importância da proximidade entre os órgãos autárquicos e a população. “As juntas de freguesia são o órgão político mais próximo das pessoas. Por isso, reforçámos, no âmbito dos contratos interadministrativos de delegação de competências, o apoio financeiro por ano”.

Segundo o vice-presidente da CMF, as verbas destinadas às freguesias têm possibilitado intervenções em diversas áreas, com impacto significativo no dia a dia das populações. A título de exemplo, a Junta de Freguesia do Monte recebe da autarquia um total de 209.457 €, informa a mesma nota de imprensa.

No contexto do processo de descentralização administrativa com as juntas de freguesia, já foram transferidos 9,3 milhões de euros para as dez freguesias do concelho desde o início do actual mandato. “Um valor que espelha bem o compromisso da autarquia com uma governação de proximidade, mais personalizada, mais humana, centrada nas pessoas”, concluiu Bruno Pereira.