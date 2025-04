IL acusa o PS de não proteger o Solar do Engenho

Em comunicado emitido hoje, a Iniciativa Liberal "lamenta profundamente a demolição do antigo Solar do Engenho, no Porto da Cruz, e denuncia a irresponsabilidade do Partido Socialista na protecção do património histórico e cultural do concelho de Machico".

A justificação apresentada, de que o imóvel não estava classificado, diz a IL, "é inadmissível e revela, além de um desprezo pelo património, uma total falta de ação política".

Em 12 anos de governação, o Partido Socialista, acusa a Iniciativa Liberal, "nada fez para proteger e classificar este edifício de valor simbólico e histórico para a freguesia e para a Madeira".

A Iniciativa Liberal desafia a Câmara Municipal de Machico a tornar públicos todos os pareceres externos sobre o processo, bem como o do Gabinete Técnico da própria Câmara, para que se saiba com total transparência de todo o processo de licenciamento.

"O que está em causa é a falta de visão e a incapacidade do Partido Socialista para defender aquilo que é de todos: a nossa memória coletiva e o nosso património identitário. Este episódio lamentável deve servir de alerta para que situações semelhantes não voltem a repetir-se em Machico e no Porto da Cruz", refere o partido no comunicado.