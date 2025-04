Associação Pais em Rede organiza iniciativa 'Domingos no Parque'

Os 'Domingos no Parque', iniciativa do Núcleo do Funchal da Associação 'Pais em Rede', terá amanhã mais uma iniciativa, cujo encontro está marcado para a Quinta da Caldeira, na Camacha, entre as 10h30 e as 12h30.

Tendo "como anfitriões a Marisa Araújo e a sua Família", os membros da Associação 'Pais em Rede' são convidados a mais um dia em cheio. Sendo "uma associação de âmbito nacional (Organização Não Governamental das Pessoas com Deficiência) que apoia e capacita Famílias de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade", o Núcleo do Funchal foi "formalizado em 2023, desenvolve projetos e iniciativas como por exemplo, as Oficinas de Pais, que oferecem sessões presenciais de partilha e de capacitação para famílias, pensadas para que possam partilhar vivências e experiências e receber informação que as capacite para gerir os desafios do dia a dia", explica.

Assim, "este encontro entre pares, proporciona um espaço de partilha de experiências, aquisição de competências e fortalecimento das famílias", sendo por isso uma "enorme honra" que anunciam que neste domingo "a Quinta da Caldeira será o palco de mais um encontro desta enorme Família e sentimo-nos muito honrados por colaborar e proporcionar no nosso espaço este momento de partilha e fortalecimento entre famílias", salientam.

"Todos juntos, contribuímos para o crescimento desta Rede", reafirmam.