ADN defende reforço dos meios de combate a incêndios florestais

João Abreu, cabeça-de-lista do ADN Madeira, e Teresa Vasconcelos, candidata do partido às eleições de 18 de Maio apresentaram, hoje, uma série de propostas, no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais.

O ADN defende, assim, o "reforçar a educação e sensibilização da população sobre a importância da prevenção de incêndios".

Além disso, sugerem "o reforço da monitorização e vigilância das serras", bem como "a implementação e manutenção de faixas corta-fogo em várias localidades da Ilha, que são altamente resistentes ao fogo e fáceis de manter, eficientes e sustentáveis".

Para Teresa Vasconcelos também é "essencial promover a gestão eficiente da vegetação e o reforço dos equipamentos e formação, garantindo o cumprimento da lei". "É necessário punir os proprietários, arrendatários ou outras entidades que não cumpram com a legislação, pois a negligência humana é uma das principais causas dos incêndios", vincou a candidata citada em comunicado de imprensa.

Por seu turno, João Abreu disse que os governos "têm a obrigação de combater comportamentos erráticos, queimadas não autorizadas e/ou não monitorizadas pelas autoridades competentes".

Defendeu igualmente que "devemos investir em métodos eficazes para controlar a propagação de árvores e plantas invasoras altamente inflamáveis, que estão a espalhar-se perigosamente pelas nossas serras".

Teresa Vasconcelos relembrou ainda que "uma das consequências dos incêndios são os deslizamentos de terra, que podem limitar a mobilidade de algumas populações". "O ADN entende que é urgente realizar uma reconversão florestal, ou será ainda mais difícil reverter a ciclicidade de incêndios no nosso arquipélago", reiterou.

Numa nota remetida, este sábado, às redacções, a equipa ADN Madeira divulgou uma lista de cinco propostas. A saber: