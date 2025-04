Conselho Português para a Paz e Cooperação saúda USAM e comemorações do 1.º de Maio que promove na Madeira

O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) saúda a União dos Sindicados da Madeira e as comemorações do 1.º de Maio que esta promove na Região.

Sublinhando que a paz é essencial para o bem-estar dos povos e o progresso social, o CPPC associa-se e estará presente na manifestação do 1.º de Maio por considerar que são justas as reivindicações que os trabalhadores fazem e a que a USAM protagoniza, criticando "o modelo de baixos salários e precariedade, associado ao desmantelamento do estado social levado a cabo por sucessivos governos, o que tem aumentado a pobreza de uma franja considerável de portugueses e cavado o fosso das desigualdades".

A situação agravou-se com a política de sanções taxas associada à guerra bélica e comercial, situações que foram e estão a ser sobejamente aproveitadas para acentuar a exploração, desvalorizando salários e atacando direitos dos trabalhadores e dos seus representantes, e agravando o custo de vida, designadamente através da especulação. Conselho Português para a Paz e Cooperação

Por isso, o CPPC também se associa às reivindicações de medidas que travem a escalada de preços e que reponha o poder de compra das famílias, "só possível com o aumento dos salários dos trabalhadores e das pensões dos reformados e pensionistas".