24.º Torneio 'Os Leõezinhos' tem lugar entre 1 a 4 de Maio

Foi oficialmente apresentada ao final da manhã de hoje, no Estádio do Marítimo, a 24.ª edição do torneio de andebol infantil 'Os Leõezinhos', e onde marcaram presença o presidente dos verde-rubros, Carlos André Gomes, e de Nuno Sousa, coordenador das modalidades do clube.

Quanto ao torneio este arranca já esta quinta-feira, dia 1 de Maio, no Pavilhão do Marítimo, em Santo António, e prolonga-se até domingo (4 de Maio).

A edição deste ano conta com a participação de oito clubes e uma seleção da Madeira, a de sub-14 femininos, num total de 10 equipas, envolvendo cerca de 165 agentes desportivos. Fora da Região marca presença o A Grupo Desportivo Arenense.

Délcio Pina, jogador do Marítimo Madeira Andebol SAD e da selecção de Cabo Verde, é o padrinho desta edição, que também integra actividades lúdicas e uma conferência gratuita intitulada "Desporto Vs Saúde" a acontecer no sábado, às 19 horas, no Complexo Desportivo do Marítimo.

De referir que os jogos serão transmitidos em direto através do canal do YouTube oficial do torneio.