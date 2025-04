Associação de Futebol da Madeira presente em reunião da Federação

Foi através do seu presidente que a Associação de Futebol da Madeira marcou presença numa reunião, na Cidade do Futebol, em Oeiras, que juntou a direcção da Federação Portuguesa de Futebol e as associações distritais e regionais de futebol do País.

O encontro em que participou Rui Coelho serviu para reforçar os laços de cooperação entre aquele organismo nacional e os órgãos representativos da modalidade nas diferentes localidades portuguesas, com responsabilidade na gestão do futebol português, nos seus diversos escalões.

O momento, além de servir, também, para dar as boas-vindas aos líderes recentemente eleitos, permitiu a Pedro Proença, presidente da FPF, agradecer o trabalho desenvolvido pelos presidentes das estruturas regionais e locais que cessaram funções recentemente, entre os quais, Rui Marote, que liderou a Associação de Futebol da Madeira durante vários anos.