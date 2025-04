Sporting e Rio Ave começam a lutar por um lugar na final da Taça de Portugal

Sporting e Rio Ave começam hoje a lutar pela presença na final da Taça de Portugal de futebol de 2024/25, num embate entre primodivisionários da primeira mão das meias-finais, que proporciona também um confronto entre Benfica e Tirsense.

Líderes da I Liga, em igualdade pontual com o rival lisboeta, os 'leões' recebem no estádio José Alvalade a equipa vila-condense, 12.ª classificada, a partir das 20:15, mas o Benfica só disputará em 09 de abril o jogo a primeira mão com o Tirsense, que alinha no Campeonato de Portugal, o quarto escalão nacional.

O Sporting é o terceiro clube com mais títulos, com 17 troféus, atrás de Benfica (26) e FC Porto (20, entre os quais os das últimas três épocas), mas já não vence a prova desde 2019, enquanto o Rio Ave tem como melhor desempenho na Taça de Portugal duas presenças na final, ambas perdidas.

A formação 'leonina' já poderá contar com Hjulmand e Maxi Araújo, que falharam o jogo de sábado com o Estrela da Amadora (vitória por 3-0), devido a suspensão, mas o treinador Rui Borges continua privado de Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos, Daniel Bragança e João Simões, todos lesionados.

O jogo da segunda mão realiza-se no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, que será a casa emprestada do Rio Ave até ao final da época, em dia e hora a designar, apesar de estar previsto para 23 de abril.

MEIAS-FINAIS

Primeira mão:

- Quinta-feira, 03 abr:

Sporting (I) - Rio Ave (I), 20:15

- Quarta-feira, 09 abr:

Tirsense (CP) - Benfica (I), 20:45

Segunda mão:

Rio Ave (I) - Sporting (I) *

Benfica (I) - Tirsense (CP) *

* Em dia e horário a definir.