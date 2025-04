Sporting e Rio Ave começam a lutar por vaga na final da Taça de Portugal

Sporting e Rio Ave começam a disputar uma vaga na final da Taça de Portugal de futebol, para a qual o também primodivisionário Benfica e o Tirsense, do Campeonato de Portugal, disputam o outro lugar, a partir de 09 de abril.

Líder isolado da I Liga com três pontos de avanço sobre o Benfica, que na quarta-feira visita o Farense e pode igualar os 'leões' no topo, o Sporting é claramente favorito na receção aos vila-condenses, 12.ºs do campeonato, no jogo da primeira mão da meia-final.

Para o seu próximo embate, o Sporting, que já ergueu o troféu 17 vezes e procura a sua 31.ª presença no embate decisivo, recupera Hjulmand e Maxi Araújo, que ficaram de fora do triunfo por 3-0 na visita ao Estrela da Amadora, no sábado, por castigo.

Ausentes, por motivos físicos, continuam Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e João Simões, tal como Morita, a contas com um traumatismo no pé esquerdo.

O Rio Ave, que esteve em duas finais, em 1983/84 e 2013/14, soma três derrotas consecutivas no campeonato, apresentando-se, em Lisboa, 'reforçado' com os regressos do goleador brasileiro Clayton e do médio turco Demir Tiknaz, ambos depois de cumprirem castigo.

No seu percurso na Taça, o Sporting começou por ir vencer, ainda sob o comando de Ruben Amorim, ao terreno do Portimonense, por 2-1, seguindo-se, com João Pereira ao 'leme', a goleada em casa por 6-0 ao Amarante, da Liga 3, e o sofrido triunfo por 2-1 na receção ao Santa Clara, resolvido com um golo de Viktor Gyökeres, no prolongamento.

Já com Rui Borges como treinador, os 'leões' asseguraram a presença nas meias-finais ao vencerem por 1-0 no terreno do Gil Vicente, graças a um 'tiro' do belga Zeno Debast.

O Rio Ave chegou a esta fase depois de três rondas a jogar fora e, por duas vezes, com empates no tempo regulamentar.

Na terceira eliminatória, só no prolongamento levou de vencida o Atlético, da Liga 3, em Lisboa, por 3-1, ainda com Luís Freire como treinador, seguindo-se novo triunfo, no terreno do Alverca, do segundo escalão, mas nas grandes penalidades, por 4-2, após igualdade 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento, já com Petit como 'timoneiro'.

Seguiu-se a visita ao Casa Pia, para os oitavos, com a formação do vale do Ave a impor-se por 3-1, acabando por superar, nos 'quartos', o São João de Ver, da Liga 3, por 2-1, no único jogo disputado em Vila do Conde até agora para a Taça.

Este embate arranca uma semana antes da outra meia-final, que opõe o Benfica, recordistas de triunfos com 26 e 12 vezes finalista, ao Tirsense, que é a primeira equipa do quarto escalão nacional a chegar a esta fase da prova 'rainha'.

O primeiro jogo vai ser disputado em Barcelos, 'casa' emprestada do emblema de Santo Tirso, sétimo classificado da Série A do Campeonato de Portugal, no dia 09 de abril.

Para igualar o feito de 1970/71, quando foi batido por duas vezes pelo Benfica nas meias-finais, por 3-1 em casa e 5-1 em Lisboa, o Tirsense apenas teve de superar um adversário de um escalão superior, o Caldas, na terceira eliminatória, por 2-1, no Campo da Mata.

Antes, já tinha eliminado o Vieira (2-0), dos distritais de Braga, em casa, onde também bateu os 'rivais' também do Campeonato de Portugal, casos do Brito (1-0) e do Rebordosa (1-0), até, nos 'quartos', visitar o Elvas, onde foi vencer por 2-0.

O Benfica começou por se impor no terreno do Pevidém, por 2-0, na terceira eliminatória, 'destroçando', depois, o Estrela da Amadora, no Estádio da Luz, por 7-0, o Farense, no Algarve, por 3-1, e o Sporting de Braga, novamente em Lisboa, por 1-0.

Os jogos da segunda mão estão previstos para dia 23 de abril, sem que ainda tenham dia e hora marcada.

A última final da Taça de Portugal entre os dois 'grandes' de Lisboa remonta a 1995/96, quando, em 18 de maio de 1996, no Estádio Nacional, em Oeiras, os 'encarnados' derrotaram os 'verde e brancos', por 3-1, numa final manchada pela morte de um adepto sportinguista, atingido por um very light lançado da bancada oposta.

O FC Porto, vencedor de 20 edições da prova, incluindo as últimas três, 'caiu' no terreno do Moreirense (2-1), na quarta eliminatória.