Espectáculo 'GABO' integra Festival 'Abril Dança Coimbra'

Depois de passar por várias localidades do país e de ser apresentada em Roterdão, 'GABO', a criação de Patrick Murys para a Dançando com a Diferença, coproduzida pelo Teatro Viriato, chega a Coimbra no dia 6 de Abril de 2025, às 17h00, no Convento São Francisco.

"O espectáculo integra a programação do Festival 'Abril Dança Coimbra', que decorre de 1 a 30 de Abril, no Convento de São Francisco e no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV)", revela nota à imprensa.

Segundo o coreógrafo Patrick Murys, este é um "espectáculo infantojuvenil e familiar que evidencia as diferenças para que cada pessoa possa fazer a sua própria análise".

O nome do espectáculo é também o nome da marioneta que, assim como os seus companheiros bailarinos, percorre o palco para questionar os seus próprios limites e o seu lugar". Patrick Murys

"Diferença e igualdade, feio e bonito, realidade e ilusão—são questões que a presença de 'GABO', uma marioneta manipulada pelos bailarinos, desperta em cena, conduzindo-nos ao encontro de uma força maior dentro da nossa humanidade", acrescenta a mesma nota.

Diz ainda que "a organização do Festival 'Abril Dança Coimbra' apostou num programa diversificado e acessível, com espectáculos, workshops, seminários e performances, reflectindo diferentes estilos, linguagens e conceitos em movimento".

Os ingressos para 'GABO' estão disponíveis online, com preços de 10 euros para cadeiras de orquestra e 1.ª plateia, e 8 euros para balcão e 2.ª plateia. Estudantes têm preços reduzidos de 8 euros e 6 euros, respetivamente.

Relembra que a Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo/Direção-Geral das Artes (2023 - 2026), pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal. A companhia é residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.