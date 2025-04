SESARAM realiza cirurgia que devolve mobilidade do tornozelo

Em nota à imprensa, o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) informa que realizou, no passado dia 7 de março, uma artroplastia total do tornozelo, um procedimento cirúrgico que apenas tinha sido realizado uma vez no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A intervenção foi realizada por uma equipa experiente na área do Pé e Tornozelo, constituída pela cirurgiã principal Rita Proença e pelo cirurgião ajudante Germano Nascimento, acompanhados pelo anestesista Luis Vale, pelo enfermeiro instrumentista Mickel Manica e por um enfermeiro especialista no instrumental do continente, Nuno Belo.

"A articulação do tornozelo possui características estruturais anatómicas e biomecânicas únicas, que lhe permitem sobreviver a elevadas forças de stress mecânicas ao longo da vida. Ao contrário da anca ou do joelho, a artrose do tornozelo primária é rara, tendo uma incidência mundial de 1%", esclarece o SESARAM.

Na maioria das situações (80%) constituem formas pós-traumáticas (fraturas maleolares, fraturas do pilão tibial, entorses graves), sendo a artroplastia total do tornozelo uma resposta para estes casos, tendo em consideração a frequência destes traumatismos e a idade mais jovem em que eles ocorrem. Muitos destes pacientes estão, por isso, ainda numa fase ativa física e laboralmente e procuram uma solução com manutenção da mobilidade articular.

O procedimento é efetuado em casos bem selecionados com resultados funcionais satisfatórios, verificando-se taxas de sobrevida de até 91% aos 10 anos.

Os dois casos operados no SESARAM decorreram de fraturas graves do tornozelo. O primeiro procedimento foi realizado num jovem de 22 anos. O mais recente numa mulher de 64 anos.