Estreito de Câmara de Lobos realiza actividade de Páscoa

A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos quis celebrar a Páscoa de uma forma especial, oferecendo amêndoas a cerca de novecentas pessoas. A distribuição abrangeu crianças, professores e pessoal não docente das escolas do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, bem como a Fundação Dona Jacinta de Ornelas, refere a instituição em nota à imprensa.

A equipa da Junta, liderada por Gabriel Pereira, deslocou-se pessoalmente a cada um dos estabelecimentos escolares da freguesia, entregando as amêndoas e desejando a todos uma Páscoa muito feliz. Este gesto simples, mas cheio de significado, fortaleceu o espírito de comunidade e alegria entre todos os envolvidos. Trata-se de uma iniciativa que se tem repetido todos os anos e que a Junta de Freguesia pretende continuar, para manter viva esta tradição de partilha e boa vontade nesta época festiva.