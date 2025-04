Paula Margarido afiança que a "segurança no trabalho é um investimento no futuro"

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, esteve esta segunda-feira, 28 de Abril, na abertura da Sessão Comemorativa do Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho, que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ocasião, garantiu que a segurança no trabalho é "um investimento no futuro" e que será criada uma comissão tripartida, composta por associações patronais e representantes dos trabalhadores, onde já no próximo mês de Maio serão promovidas sessões junto das empresas.

A governante disse que o Governo Regional "almeja contribuir para a construção de locais de trabalho onde a segurança é a prioridade e a saúde é protegida."

Inserida no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a sessão versou o tema escolhido pela instituição para este ano 'Revolucionar a segurança e saúde no trabalho: o papel da IA e da digitalização'.

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho, o Dia Nacional de Prevenção Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Paula Margarido lembrou e homenageou, na abertura da sessão, as vítimas de acidentes de trabalho e das doenças profissionais. "Para que a lembrança desses momentos trágicos nos inspire a fazer mais e melhor", disse.

"Acreditamos que a prevenção começa com a formação, com o planeamento, com a escuta dos trabalhadores e com uma cultura organizacional que coloca a segurança num dos seus principais pilares de desenvolvimento", referiu.

Margarido apontou, ainda, que a segurança e a saúde do trabalho não se resumem apenas ao "cumprimento de simples obrigações legais", mas sim dos "valores e princípios que devem guiar cada decisão, cada prática, cada investimento."

A concluir deu conta que na Região Autónoma da Madeira o Governo Regional "mantém firme o compromisso com uma política de proximidade, de pedagogia, de uma acção inspectiva activa", dizendo que "tudo isto em nome, do dito, bem-maior: o bem-estar das pessoas, dos trabalhadores e da sustentabilidade das organizações".