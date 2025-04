Paul Cornut-Chauvinc lidera passagem em Boaventura

Após a partida à meia-noite no Porto Moniz, a competição no MIUT 115 segue intensa, com a passagem pelo checkpoint de Boaventura a destacar grandes desempenhos individuais. O francês Paul Cornut-Chauvinc foi o mais rápido a chegar a este ponto intermédio, com um tempo de 5h19m00s, consolidando a liderança da prova.

Na segunda posição, quase em igualdade, chegou o suíço Jean-Philippe Tschumi, apenas um segundo atrás de Cornut-Chauvinc (5h19m01s), demonstrando a competitividade extrema entre os líderes. O britânico Hugh Chatfield, que registou o tempo mais rápido exclusivamente no trajecto para Boaventura (46m29s), segue em terceiro lugar geral, com 5h19m38s.

O quarto lugar foi conquistado pelo romeno Raul Butaci (5h20m09s), seguido de perto pelo português Miguel Arsenio (5h21m05s).

Destaque também para o melhor madeirense em prova até ao checkpoint de Boaventura: Luís Fernandes, da Associação Desportiva Galomar, que passou em 5h53m08s, ocupando um honroso 10.º lugar na geral.

Entre as mulheres, a norte-americana Katie Schide lidera com autoridade, sendo a mais rápida tanto no segmento até Boaventura (51m05s) como no tempo acumulado (5h44m37s).

Dos 479 atletas que alinharam à partida para esta prova, 30 atletas passaram por Boaventura e até ao momento não se registaram desistências nem desqualificações nesta fase da prova.

A partir das 7h00, sucedem-se as restantes provas. O MIUT 85 KM, com 86 km e 4.000 metros de desnível positivo, tem início do Rosário (São Vicente) e conta com 279 atletas de 33 países. Às 9h00, de Santana, arranca o MIUT 60 KM (57 km e 2.850 m D+), com 449 atletas de 41 nacionalidades.

O MIUT 42 KM, com 40 km e 1.400 metros de desnível positivo, parte do Monte às 11h00 e é a prova com mais inscritos: 831 atletas de 42 países. A encerrar, no domingo às 8h00, realiza-se o MIUT 16 KM, desde o Porto da Cruz. É a mais curta (390 m D+), mas reúne 537 participantes.

A corrida prossegue agora em direcção a Machico, mantendo-se a promessa de fortes emoções até à linha de chegada.