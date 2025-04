Tiago Margarido pede aos jogadores foco total na partida frente ao Moreirense

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu hoje aos jogadores foco total no Moreirense, que é um "osso duro de roer", em antevisão ao duelo de domingo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Como digo sempre, a questão classificativa não é a nossa preocupação. Sabemos que o objetivo [da manutenção] está próximo, mas o nosso foco está nos 90 minutos que temos pela frente e para o que se vai passar no recinto de jogo", assumiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido enalteceu o percurso do Moreirense, pois "começou muito bem a época", sendo que agora está a "crescer novamente", deixando alguns elogios para Cristiano Bacci, que substituiu César Peixoto no comando técnico dos 'cónegos'.

"A entrada do novo treinador trouxe mais consistência e estabilidade defensiva. Neste momento, são uma equipa bastante competente e com os mesmos valores individuais que sempre tiveram desde o início", analisou.

Na última ronda, os madeirenses foram goleados pelo Gil Vicente (0-3), mas Margarido preferiu valorizar as "coisas positivas que a equipa conseguiu fazer", como os "22 remates" efetuados.

"Como treinador, mais do que tocar nos pontos negativos, preocupei-me em extrair as coisas positivas, e penso que tivemos algumas", notou.

Sobre a concretização do negócio com a ACA Football Partners (ACAFP), que tem um acordo para a compra de 60% da SAD 'alvinegra' por 13 milhões de euros, o técnico, de 36 anos, assegurou que essas "questões diretivas" não influenciam o grupo de trabalho, que está apenas concentrado em conquistar os "três pontos" diante da formação minhota.

"Temos um presidente que, mais do que ninguém, quer o bem do clube e tomará as ações certas para o futuro do clube. Portanto, nós, treinadores e jogadores, estamos focados naquilo que é esta época e isso são questões que nos ultrapassam completamente", reforçou.

Margarido confirmou também que Ivanildo Fernandes, ainda sem minutos desde que chegou no mercado de inverno, continua lesionado e "não vai poder ajudar" a equipa no que resta do campeonato, assim como Miguel Baeza, que recupera de uma operação ao joelho direito.

O Nacional, 13.º classificado, com 32 pontos, visita no domingo o Moreirense, que é 10.º, com 35, em partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 15:30, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.