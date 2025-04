Paul Cornut-Chauvinc vence o MIUT 115 KM 2025

O francês Paul Cornut-Chauvinc é o grande vencedor da edição de 2025 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT 115 KM). O atleta da equipa ASICS completou a duríssima ligação entre o Porto Moniz e Machico em 12h54m52s, impondo-se numa prova marcada pelo equilíbrio até aos derradeiros quilómetros.

Cornut-Chauvinc assumiu a dianteira na fase final, depois de intensa disputa com o português Miguel Arsenio, que viria a terminar no segundo lugar, a apenas 5 minutos e 37 segundos, com um tempo de 13h00m30s. A vitória do francês confirma o seu estatuto entre a elite mundial do trail running, num evento que reuniu atletas de 67 nacionalidades.

Até ao momento, dois atletas cruzaram a meta em Machico, sem registo de desistências nem desqualificações nesta fase final da prova. O sector feminino ainda aguarda as primeiras chegadas.