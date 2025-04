Forum Madeira acolhe casting da 7.ª edição do Madeira Flower Collection

Associando-se à celebração da moda e das flores, o Forum Madeira acolhe o casting da 7.ª edição do Madeira Flower Collection 25, que se realiza hoje, entre as 17 e as 20 horas, na Praça Central do centro comercial.

Esta iniciativa resulta da parceria entre a Associação de Jovens Empresários da Madeira (AJEM), a Secretaria Regional do Turismo e Cultura e o Forum Madeira, que é parceiro pelo 2.º ano consecutivo, e oferece aos jovens inscritos a oportunidade de desfilar no Madeira Flower Collection, integrado na 'Festa da Flor', que ocorre nos dias 17 e 18 de Maio, com desfiles de 1 hora, cada um com a participação de 8 a 10 modelos.

Embora as inscrições online tenham encerrado a 20 de Abril, os interessados ainda podem fazer a inscrição no próprio dia do evento, dirigindo-se à Praça Central do Forum Madeira. Para participar, os requisitos são simples: altura mínima de 1,69m (mulheres) ou 1,80m (homens), além da necessidade de apresentar nome, idade, altura, contactos, uma foto de rosto e uma foto de corpo inteiro.