Marselha goleia e reforça segundo lugar em França

O Marselha reforçou hoje o segundo lugar da Liga francesa de futebol e ficou mais perto da 'Champions', após receber e golear o Brest 4-1, aproveitando da melhor forma o deslize do Mónaco, na 31.ª jornada.

O Marselha passou a ter dois pontos de vantagem no segundo posto, agora para o Lille, que venceu no campo do Angers (2-0), com o Mónaco, que empatou no sábado no terreno do aflito Le Havre (1-1), a cair para quarto.

Com o título decidido para o Paris Saint-Germain, a luta pelo acesso à Liga dos Campeões promete aquecer a Ligue 1 até final, com seis equipas separadas por seis pontos.

No Velodrome, o inglês Mason Greenwood, aos 37 minutos, fez um dos golos do Marselha e atingiu o 19.º na competição, ficando apenas a dois de Dembele, do PSG, líder da lista de melhores marcadores.

Contudo, a noite foi do avançado argelino Amine Gouiri, que assinou um hat trick para a equipa da casa, aos oito, 45 e 63 minutos, enquanto Sima ainda chegou a refazer o empate na partida, aos 25.

Com o internacional português André Gomes a titular, o Lille foi vencer ao campo do Angers, com o islandês Haraldsson a marcar aos 50 minutos, já depois de ter assistido o brasileiro Alexsandro, aos 45+1.

O Lille ainda ficou reduzido a 10 unidades aos 67 minutos, por expulsão de Diakite, mas manteve a vantagem até final.

A ronda marcou também a permanência do Auxerre, que foi a casa do Lens golear por 4-0, com um dois golos do japonês Ado Onaiwu, garantido assim futebol de primeira na próxima temporada.

O contrário aconteceu com o Montpellier, último classificado, que ficou com lugar certo no segundo escalão em 2024/25.