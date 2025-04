PS defende reforço do financiamento da Universidade da Madeira

A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais defende um reforço do financiamento do Governo da República à Universidade da Madeira (UMa), instituição que considera um "pilar fundamental" para o desenvolvimento da Região.

Esta manhã, os candidatos do PS estiveram reunidos com o reitor da UMa para auscultar as reivindicações desta instituição de ensino superior, tendo Patrícia Agrela destacado que o aumento do financiamento é essencial para dar à academia mais capacidade para reter talento, para investir na investigação em áreas como o turismo, as tecnologias e a economia azul, para criar uma nova oferta formativa que seja capaz de fixar as novas gerações de madeirenses e porto-santenses, mas também para melhorar as suas infra-estruturas e avançar cada vez mais numa perspectiva de internacionalização.

Trata-se de uma questão que, como explicou, terá de ser debatida na Assembleia da República no quadro do Orçamento do Estado, ou até mesmo através de iniciativas legislativas a apresentar pelos deputados socialistas no Parlamento.

Na ocasião, instada pelos jornalistas, a candidata abordou também as dificuldades sentidas pelos jovens no que concerne à habitação, salientando a importância de aumentar o número de camas em residências universitárias. Como deu conta, neste momento estão em curso as obras das residências de São Roque e da rua da Carreira, bem como a possibilidade de incrementar o número de camas na actual residência.

"É fundamental garantir um número de camas suficientes para permitir um alojamento estudantil condigno e, com isso, os nossos estudantes terem as melhores condições para se formarem e, posteriormente, utilizarem o conhecimento obtido na nossa sociedade e nas suas carreiras profissionais", sustentou Patrícia Agrela.

A socialista aproveitou ainda para condenar a intenção já manifestada pelo actual ministro da Educação de descongelar as propinas, alertando que isso levaria a um afastamento dos estudantes do ensino superior. "É essencial garantir que as propinas não tenham mais aumentos, porque isto significaria que muitos alunos com baixas condições económicas não iriam para as universidades", disse, evidenciando que, pelo contrário, o objectivo deve ser fazer com que os jovens procurem cada vez mais o ensino superior.

Patrícia Agrela referiu que a propina zero é uma das grandes bandeiras do PS, embora reconheça que isso levará o seu tempo. "Descongelamento das propinas é algo que jamais o PS defenderá", frisou.