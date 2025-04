Sporting goleia no Bessa e conserva liderança igualado com o Benfica

O Sporting goleou hoje no Bessa o Boavista por 5-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, tendo os 'leões' mantido a liderança no final da ronda, igualados com o Benfica a 75 pontos.

Um poker, aos seis, 45+1, 50 e 90+2 minutos, do sueco Viktor Gyökeres, destacado melhor marcador do campeonato, agora com 38 golos, deixou os 'leões' confortáveis no jogo, que ainda viram Maxi Araújo (57) marcar, perante um Boavista que regressou às derrotas, após o triunfo na última ronda em casa do Farense.

Com esta vitória, o Sporting conservou a liderança do campeonato, agora com 75 pontos, os mesmos do Benfica, segundo, enquanto os 'axadrezados' ocupam o penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 21 pontos, a três do AVS, 16.º e em posição de play-off de manutenção.