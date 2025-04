CMF reforça sinalização rodoviária na Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF)procedeu esta terça-feira, 22 de Abril, à execução de uma linha contínua na faixa de rodagem norte da Estrada Monumental, no segmento compreendido entre o acesso ao parque de estacionamento e a passadeira sobrelevada existente junto ao Fórum Madeira.

Uma nota enviada à redacção, pela edilidade, esclarece que esta medida integra a estratégia municipal de melhoria da mobilidade urbana e responde a uma prática recorrente de estacionamento irregular naquele local, que tem provocado constrangimentos significativos à circulação rodoviária, nomeadamente ao transporte público e à fluidez nas vias envolventes.

"Apesar da presença de sinalização vertical e de marcas rodoviárias que proíbem o estacionamento, a reiterada violação das normas de trânsito exige um reforço da sinalização horizontal. A introdução da linha contínua no eixo da via tem como objectivo dissuadir comportamentos indevidos, promover a segurança viária e garantir uma circulação mais eficiente numa das principais artérias do concelho", explica a CMF.

A concluir, a autarquia reitera o seu compromisso com uma "cidade mais funcional, segura e sustentável, apelando à colaboração de todos os condutores no cumprimento das regras de trânsito."