JP Madeira reúne-se com associações de juventude na Madeira

Durante o mês de Abril a Juventude Popular deu início a um conjunto de reuniões com diversas associações de juventude, com o intuito de auscultar os principais desafios enfrentados pelos jovens madeirenses, a fim de entender quais os desafios que estes enfrentam nas mais diversas áreas.

A primeira reunião, foi junto da AJMC (Associação de Jovens Madeirenses Conectados) durante a qual foram abordados os pontos seguintes:

estratégias para incentivar a participação dos jovens madeirenses na política e na sociedade civil;



programas de formação para liderança jovem; oportunidades de formação profissional e universitária para jovens madeirenses;

desafios para o regresso dos jovens madeirenses que foram estudar para fora da região;

promoção da cultura e tradições da Madeira nas camadas jovens;

saúde mental e bem-estar dos jovens.



Segundo a Juventude Popular da Madeira, foram identificadas uma série de razões para o afastamento dos jovens da política, entre as quais, "a frequência excessiva de eleições, o afastamento dos políticos em relação aos eleitores e a falta de literacia política. Para combater este último ponto, foi sugerida a criação de uma disciplina optativa que promova a literacia política e leccione as bases do Estado de Direito e o funcionamento dos principais órgãos de soberania, a importância do voto, conceitos políticos essenciais, a evolução política nacional e regional, pois a democracia será tanto mais forte quanto mais a participação dos cidadãos seja informada", refere nota enviada.

Ao nível da formação de jovens líderes, entre outros factores, foi realçada a escassez de associações juvenis como obstáculo ao desenvolvimento de competências de liderança, assim como a falta da aposta de jovens em lugares de decisão. É ainda importante destacar a necessidade de fomentar mais associativismo na região, à semelhança do que acontece em Portugal Continental, que servirá para providenciar novas experiências, adquirir soft-skill de liderança, organização, trabalho em equipa, distribuição de tarefas, entre outros atributos essenciais, em especial, no mundo do trabalho.

Relativamente às oportunidades de formação na região, a JP Madeira considera que a oferta formativa continua muito limitada, em parte, parte pelas limitações existentes na atratividade de outros quadros docentes. Cumpre ao Ministério da Educação, Governo Regional e a Universidade da Madeira, encontrar soluções para este problema, bem como a falta de financiamento, sendo estes os principais entraves à diversificação e modernização da oferta curricular para que esta esteja adaptada aos novos desafios do mercado de trabalho e pronta a dar resposta às necessidades da Madeira e dos madeirenses.

O regresso dos jovens e/ou fixação dos mesmos na região, também foi tema de destaque e que preocupa a JP Madeira. Foram identificadas como principais causas a falta de oportunidades de trabalho e progressão nas carreiras, reflexo da baixa competitividade e do fraco investimento na Região Autónoma da Madeira.

No que à promoção da cultura e tradições diz respeito, foi consensual que a aposta do Governo e Autarquias Locais deveria, também, recair sobre artistas regionais em eventos públicos e permitir que a cultura seja moldada pelos avanços da sociedade. Os jovens do CDS destacam ainda a necessidade de aproveitar tradições que correm o risco de cair no esquecimento, transformando-as em atrações turísticas.

Por último, mas não menos importante, a saúde mental e bem-estar dos jovens foi abordada com especial atenção. A JP Madeira defendeu a criação de uma base de dados médica acessível tanto no público como no privado, a implementação de um “cheque psicólogo” que permita o acesso a consultas sem diagnóstico prévio (para reforçar a prevenção no campo da saúde mental, pois o atual modelo implementado é limitado e não responde às reais necessidades dos nossos jovens), e a criação de um gabinete de apoio para os jovens madeirenses, permitindo um acompanhamento, nas mais diversas áreas, para aqueles que foram estudar ou trabalhar para fora da região."