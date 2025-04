Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta concerto especial

A Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta um concerto especial com a participação do Coro de Gales - Cor Meibion de Cymru, o Grupo Coral do Arco da Calheta e o Coro Lux Aeterna.

O espectáculo terá lugar na Assembleia Legislativa da Madeira, no dia 23 de Abril, às 21h00.

A porta de entrada dos concertos, na Assembleia Legislativa da Madeira, é do lado da Capela de Santo António da Mouraria, lado da GNR.

Os bilhetes encontram-se disponíveis nos locais habituais, nas plataformas on-line, ou através do contacto telefónico 291 752 173.