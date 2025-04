Membros do Grupo VITA apresentam livros na FNAC Madeira

No próximo dia 3 de Maio, pelas 17 horas, a FNAC Madeira recebe a apresentação dos livros de Rute Agulhas e Jorge Neo Costa - 'Podes Falar Comigo' e 'Julieta, a tartaruga que perdeu a carapaça', que abordam como devemos proteger as crianças e garantir que estas cresçam num ambiente seguro.

A apresentação das obras dos dois elementos do Grupo Vita, entidade insenta, autónoma e independente, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, vai ficar a cargo da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e do director nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha.