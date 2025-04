Obras da 'bazuca' caem por terra

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 21 de Abril, dá conta que o projecto de reforço da adução ao Canal do Norte, Lagoa das Águas Mansas e a ampliação de edifício universitário ficam fora do PRR. Empresa Águas e Resíduos garante procura por outros financiamentos, mas há críticas internas de inacção

Vitória com 'bis' de Madsen rumo à tranquilidade

Noticiamos que o Marítimo venceu o Mafra com dois golos do defesa dinamarquês e tem a manutenção na II Liga praticamente assegurada.

Prometidos 100 mil euros para campanha de vice

Descubra que apoiantes de Fernando Góis, em São Vicente, mobilizam-se para lançar candidatura social-democrata à câmara, em ruptura com Garcês P.15

Destaque ainda para: Arquivo Regional investe 400 mil em digitalização.

Fique também a saber que Assédio leva madeirense em Jersey à cadeia.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.