Um 2.º prémio do Euromilhões veio para Portugal

Nenhum apostador acertou na chave premiada do sorteio de hoje do Euromilhões, no entanto segundo prémio veio para Portugal.

O apostador português conquistou um segundo prémio no 134.387,68 euros.

O conjunto que valia 52 milhões de euros é composto pelos números 20 - 27 - 35 - 39 - 48 e pelas estrelas 3 e 8.

No próximo sorteio estará em jogo um jackpot de 63 milhões de euros.

O código premiado do M1lhão desta sexta-feira Santa, 18 de Abril, foi atribuído ao número QPG 22210.

Em jogo está um prémio no valor de um milhão de euros sorteado entre os apostadores de Portugal.