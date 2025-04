APCA Madeira apresenta 'As Ilhas Descobertas' nos Açores

Esta quarta-feira, 23 de Abril, pelas 15 horas, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, acolhe a apresentação pública do projecto 'As Ilhas Desconhecidas', promovido pela APCA – Agência de Promoção da Cultura Atlântica, numa iniciativa que assinala os 100 anos da viagem e da obra de Raúl Brandão.

A sessão contará com a apresentação do projecto por Maurício Marques, presidente doConselho de Administração da APCA, e contará ainda com a presença da directora regional daCultura dos Açores, Sandra Garcia.

Ao longo do projecto, serão realizados cerca de 100 eventos, incluindo congressos, peças de teatro, open calls, acções de mediação de públicos, uma novela gráfica, uma sinfonia original e um filme-documentário, entre outras actividades.

'As Ilhas Desconhecidas' têm como missão celebrar a autonomia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, através de um vasto conjunto de iniciativas artísticas, culturais e científicas que promovem o diálogo crítico e criativo sobre o Ser Ilhéu. O projecto envolve dezenas deentidades açorianas e madeirenses, com presença em todos os concelhos dos dois arquipélagos, e propõe um novo modelo de aproximação cultural entre as ilhas.

Desenvolvido pela APCA, o projecto conta a co-produção da ADCA e do CHAM Açores– Centro de Humanidades, e é apoiado pelo Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes / Ministério da Cultura, no domínio da Programação para o biénio 2025/2026