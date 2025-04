Férias nos Açores. Viva esta experiência connosco!

Os Açores são um destino incomparável, repleto de beleza natural, histórica e cultural. Com 9 ilhas distintas, cada uma com a sua personalidade e características próprias, este arquipélago oferece uma experiência diversificada para todos os tipos de viajantes.

Se está a planear uma viagem a este paraíso, aconselhamos a consulta deste Guia que irá ajudá-lo a descobrir as melhores actividades em cada ilha, a melhor altura para visitar e os segredos escondidos que tornam este destino tão especial.

Entretanto, a Intertours sugere-lhe já duas sugestões para as suas férias com partidas do Funchal:

Açores | São Miguel – Fly & Drive, desde 410€.

Pacote de 5 dias / 4 noites

Partida: Funchal

Validade: até 31 de Outubro

O preço é por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Funchal / São Miguel / Funchal em voo TAP com bagagem de cabine, estadia de 4 noites no Antillia Hotel 4* com pequeno-almoço, 5 dias de aluguer de viatura (Renault Twingo ou similar), taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Açores | São Miguel desde 770€.

Pacote de 5 dias / 4 noites

Partida: Funchal

Validade: até 31 de Outubro

O preço é por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Funchal / São Miguel / Funchal em voo TAP com bagagem de cabine, transferes em privado aeroporto/hotel/aeroporto, estadia de 4 noites no Furnas Lake Forest Living 4* em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Ambos os programas não incluem despesas de reserva, bagagem de porão, despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Entre em contacto com a Intertours e descubra pacotes exclusivos para a viagem dos seus sonhos. Ou então, explore por si mesmo, um pacote feito à sua medida, através do site de reservas.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email:[email protected]

