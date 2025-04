Cadeia sem médico

A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira revela dá conta de que o Estabelecimento Prisional do Funchal não tem médico. Um dos clínicos de serviço na cadeira saiu e outro encontra-se de baixa. A lei não está, neste momento, a ser cumprida.

Nestas páginas pode ler, também, que, os voos com ligação estão mais baratos. Os passageiros vão poupar 41 euros nas viagens do Porto Santo para o continente com escala na Madeira.

Com chamada à primeira página temos a notícia que dá conta que um “trágico acidente” tira vida a criança. As circunstâncias da morte de menino de 5 anos, no Estreito de Câmara de Lobos, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária. Um familiar da vítima relata que tudo se passou no interior de um automóvel.

Nas breve temos em destaque que um grupo de jovens talentos leva a Madeira à elite nacional da música e que um empresário está obrigado a pagar Segurança Social para evitar prisão.

Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje do seu DIÁRIO

