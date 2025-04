Recluso morre ao sofrer paragem cardiorrespiratória

Um recluso, que se encontrava a cumprir pena por violência doméstica, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer este sábado.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, o homem, na faixa etária dos 20 anos, encontrava-se na cela e foi socorrido, num primeiro momento, pelos guardas prisionais, que terão realizado os primeiros socorros.

Terá sido transportado ainda com vida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhado pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), contudo acabou por não resistir.

No início deste mês de Abril o DIÁRIO deu conta que o Estabelecimento Prisional do Funchal estava sem médicos, em consequência de um deles ter desistido de trabalhar com a cadeia e o segundo se encontrar de baixa. Contudo, importa referir, que não foi possível apurar se no momento em que o recluso se sentiu mal estava algum médico no local.