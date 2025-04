Irão apresenta condolências pela morte de Francisco

O Irão, país muçulmano com boas relações com o Vaticano, apresentou hoje condolências pela morte do chefe da Igreja Católica, Papa Francisco, aos 88 anos.

"Os meus colegas acabaram de me dar a notícia (...) e apresento as minhas condolências a todos os cristãos do mundo", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, numa conferência de imprensa, em Teerão.

Baghai acrescentou rezar "a Deus Todo-Poderoso pela paz" do Papa.

Francisco morreu às 07:35 locais (06:35 em Lisboa), anunciou o Vaticano.

A morte ocorreu depois de Francisco ter sido internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli em 14 de fevereiro, onde lhe foi diagnosticada uma pneumonia bilateral.

Após 38 dias de hospitalização, regressou à residência no Vaticano, na Casa Santa Marta, para continuar a recuperação.

Francisco ainda participou em algumas cerimónias da Páscoa e recebeu, no domingo de manhã, o vice-presidente dos Estados Unidos JD Vance para uma breve saudação.