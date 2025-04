Ursula von der Leyen destaca inspiração para milhões de pessoas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou hoje o modo como o Papa Francisco, que morreu hoje, inspirou milhões de pessoas muito para além do catolicismo com a sua humildade e amor pelos necessitados.

"Hoje, o mundo chora a morte do Papa Francisco. Ele inspirou milhões, muito para além da Igreja Católica, com a sua humildade e amor tão puro pelos menos afortunados".

A líder do executivo comunitário associou-se ainda "a todos os que sentem esta profunda perda", desejando que "encontrem consolo na ideia de que o legado do Papa Francisco continuará" no sentido de "um mundo mais justo, pacífico e compassivo".

O Papa Francisco morreu hoje, anunciou o Vaticano, através do cardeal Kevin Ferrell.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse o carmelengo Farrell no anúncio.

O Papa Francisco tinha 88 anos e esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.