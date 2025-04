Morreu Pascal Errante

O artista visual Pascal Errante faleceu ontem.

As mensagens de pesar e consternação pela sua morte multiplicam-se nas redes sociais.

A directora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Nóbrega, escreveu na sua página de Facebook que Pascal Errante "era um génio criativo que deu fôlego a tantas letras através da ilustração de tantos livros".

Destacou o facto de ter trabalhado "com amor e uma dedicação extraordinária no projecto de mediação 'Escuto': guiou tantos jovens pelos bastidores do teatro, pelas telas do Henrique e Francisco Franco e pela história do Açúcar".

Diz ainda que "recentemente criou o roteiro associado ao projecto Luz ao Fundo do Túnel, além de ter sido o responsável pela imagem e conceito associado à criação da Galeria Impulso, que apoia jovens artistas no Funchal".

O Pascal era assim. Mais preocupado com os outros do que consigo. Esteve connosco no início da organização da Feira do Livro deste ano, projecto que teve de interromper por ter ficado muito doente. Visitou-nos pela última vez há duas semanas". Pascal Errante

E concluiu: "Pascal era especial e vamos sentir muito a sua falta".