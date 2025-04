Marcelo destaca defesa da ética na política e luta contra a corrupção

O Presidente da República lamentou hoje a morte do antigo ministro João Cravinho, que recordou como um "político multifacetado" que se destacou pela "defesa incansável da ética na política" e luta contra a corrupção.

João Cravinho, que foi deputado pelo PS e ministro da Indústria e Tecnologia, do Equipamento, e do Planeamento e Administração do Território, morreu hoje, aos 88 anos.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "profundo pesar pela morte de João Cravinho".

O chefe de Estado recordou João Cravinho como um "político multifacetado", referindo que "exerceu os mais diversos e exigentes cargos públicos, desde ministro da República em vários governos, deputado à Assembleia da República em várias legislaturas e deputado ao Parlamento Europeu, onde aliás foi vice-presidente".

Segundo o Presidente da República, João Cravinho "pautou a sua vida por uma defesa incansável da ética na política e na vida pública, lutando sempre contra a corrupção e desempenhando os mais diversos cargos com desassombro e coragem" e "destacou-se, ainda, como presidente da Comissão Independente para a Descentralização".

Nesta nota de pesar, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou "sentidas condolências" à família e amigos de João Cravinho e ao PS.

Nascido em Angola, em 1936, João Cravinho formou-se em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico.

Foi ministro da Indústria e Tecnologia no IV Governo Provisório, chefiado por Vasco Gonçalves, em 1975, e mais tarde ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no XIII Governo Constitucional, chefiado por António Guterres.