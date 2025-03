Bilhetes para 'Concerto da Autonomia' à venda

Os bilhetes para o concerto inaugural das celebrações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, que se realiza no Centro de Congressos da Madeira, já estão à venda.

O público interessado pode adquirir os ingressos na Ticketline. Amanhã os bilhetes podem também ser comprados nas lojas GAUDEAMUS, na Rua dos Ferreiros e no Campus da Universidade da Madeira.

Os valores são de 10 euros para espectadores entre os 6 e os 25 anos. A partir dos 26 o montante é de 20 euros.

O concerto que se realiza no feriado de 2 de Abril, o primeiro a ser comemorado, conta com a participação dos NAPA, Elisa Silva e Vânia Fernandes solistas, no espectáculo da Orquestra Clássica da Madeira, que será dirigida pelo maestro Francisco Loreto.

A lotação da sala é de 500 lugares.