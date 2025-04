Fotos ilustram ensaios do concerto inaugural das celebrações dos 50 anos da Autonomia

A Orquestra Clássica iniciou os ensaios para o concerto inaugural das comemorações dos 50 da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, que se realiza esta quarta-feira, no Centro de Congressos, pelas 18 horas.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, este evento - promovido pela Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira - irá contar com figuras de destaque, juntando, pela primeira vez, os vencedores madeirenses do Festival da Canção RTP.

Em palco, a Orquestra Clássica da Madeira será dirigida pelo também madeirense o maestro Francisco Loreto, que além do seu programa orquestral e sinfónico, terá como vozes solistas, Vânia Fernandes Oficial, Elisa Silva e os NAPA.

Este programa de celebração terá as canções vencedoras deste Festival tais como 'Senhora do Mar' de Vânia Fernandes, vencedora em 2008 que irá interpretar também 'Noites da Madeira' e 'Porto Santo' de Max; 'Medo de Sentir' de Elisa Silva vencedora em 2020 que irá também interpretar 'Pomba Branca' de Max e Na Ilha do seu repertório; e, por fim, 'Deslocado' dos NAPA, vencedores da última edição (2025) que irão interpretar também 'Sol' e 'Se eu morresse amanhã'. Intercalado, a Orquestra Clássica da Madeira irá interpretar obras do repertório internacional e também do compositor madeirense João Victor Costa, a valsa 'Ilha de Sonho'.

O bilhete custa 20 euros (adultos) e 10 euros (dos 6 aos 25 anos), à venda na Ticketline, Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas e no dia do concerto, a partir das 16 horas na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira.