Emanuel Câmara candidata-se em "nome da Autonomia"

Emanuel Câmara, actual presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, será o cabeça-de- lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. Um desafio que, adianta, abraça em nome da autonomia, da Madeira e do PS.

Nesta data em que, pela primeira vez, se assinala o Dia da Autonomia, que coincide com o dia em que, na Comissão Nacional do PS, serão aprovadas as listas candidatas às eleições para a Assembleia da República, o cabeça de lista socialista salienta que se candidata em nome da Autonomia, “uma obra inacabada cuja construção implica capacidade de exigir, mas também de negociar, no palco nacional, para continuarmos a aprofundá-la e, com isso, darmos melhor resposta às necessidades do povo da Madeira, do Porto Santo e da nossa diáspora”. Como realça, lança-se neste desafio em nome da Madeira, que precisa de encontrar novas soluções para problemas antigos (algo que passa pela capacidade de influência junto da Assembleia e do Governo da República), mas também em nome do PS, que “vive um momento particularmente desafiante”.

Na política desde 1993, Emanuel Câmara salienta que, durante estes mais de 30 anos, dedicou a sua vida a lutar por aquilo em que acredita, primeiro no Porto Moniz, depois na Região e, em breve, ao nível nacional.

O autarca, que garante que irá levar até ao fim o mandato à frente da Câmara do Porto Moniz, começou o seu trajeto político como candidato à edilidade, foi deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e liderou o PS no momento em que o partido esteve mais perto de concretizar a alternância democrática, na qual sempre acreditou, continua a acreditar e considera decisiva para “melhorar o nosso futuro coletivo”.

“Agora, entendo que chegou a hora de colocar a minha experiência política ao serviço de todos os madeirenses, no palco nacional, na Assembleia da República”, adianta o socialista, salientando que será “candidato ao lado de mulheres e homens, da Madeira e de todo o país, que representam a necessidade de dar um novo impulso a Portugal, hoje confrontado com as consequências das decisões irresponsáveis do atual primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, que nos arrastou novamente para eleições”.

Emanuel Câmara diz-se preparado para este novo desafio, o qual assegura que irá enfrentar com a energia que sempre o caraterizou, esperando contar com o apoio dos madeirenses, neste projeto de defesa intransigente dos interesses da Região.