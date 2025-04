Os vencedores madeirenses do Festival da Canção RTP, Napa, estão a actuar juntamente com a Orquestra Clássica no concerto inaugural das comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da Madeira.

A interpretação da canção vencedora - 'Deslocado' - contou com grande ovação por parte do público, um momento que emocionou os músicos.

Veja a actuação: