Funchal debate adaptação às alterações climáticas em Castelo Branco

Hoje e amanhã, o Município do Funchal participa na oitava reunião da Assembleia Geral da Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas – Adapt.Local, e no seminário de adaptação local às alterações climáticas, em Castelo Branco. A representar a capital madeirense estará a vereadora com o pelouro das alterações climáticas na Câmara do Funchal, Nádia Coelho, que se fará acompanhar com técnicos da autarquia.

“É muito importante a participação do Município do Funchal nestas reuniões e encontros, pois a troca de experiências é fundamental para consolidar o caminho que o Funchal e o actual executivo municipal têm traçado para o Funchal. Ainda mais, numa altura em que o Município do Funchal acaba de apresentar a proposta de Plano de Ação Climática Funchal 2030, a troca de experiências é fundamental para perceber a estratégia de ações de mitigação e adaptação no alinhamento nacional”, realça Nádia Coelho citada em nota de imprensa.

A oitava edição do Seminário adapt.local, coorganizada em parceria com o Município de Castelo Branco vai discutir o relatório de contas e actividades de 2024, assim como o plano de actividades para 2025 e orçamento, o plano de comunicação da associação, a inclusão de novos associados, entre outros assuntos.

O seminário tem como tema as 'Ondas de Calor e a Resiliência das Cidades' e conta com dois painéis. O primeiro aborda a discussão da monitorização das ilhas de calor urbano, o seu impacto na saúde pública e a mitigação e adaptação dos centros urbanos. O segundo centra-se nas boas práticas nos centros urbanos, planeamento da estrutura verde urbana, urbanismo regenerativo e adaptação ao calor e, por fim, à adaptação dos centros urbanos à escassez hídrica.

Estes são temas fulcrais e extremamente atuais no panorama da nossa cidade, aos quais o Município do Funchal não poderia deixar de participar e colaborar CMF

O Funchal é, até à data, o único representante da Madeira nesta associação, como parte integrante da Rede de Municípios Adapt.local.

A Associação Adapt.local assume como missão promover um processo contínuo de planeamento adaptativo que aumente a capacidade dos municípios portugueses e de outras entidades, públicas ou privadas, em incorporar a adaptação às alterações climáticas nas suas políticas de atuação e nos seus instrumentos, afirmando a importância da escala local para a conceção e implementação de soluções de adaptação mais eficazes, eficientes e equitativas.