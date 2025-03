Vento de Nordeste já atingiu 110 km/h nas serras do Funchal

O vento de Nordeste tem sido bastante sentido, particularmente na zona poente do Funchal, mais exposta às rajadas daquele quadrante, durante este período em que a Região Autónoma da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte.

Foi nas serras da capital madeirense, mais propriamente no Pico Alto, onde foi atingida a rajada mais elevada desde a meia-noite de ontem: 110 km/h às 8 horas da manhã deste sábado, segundo o balanço feito pelo DIÁRIO às 9 horas tendo em conta a informação da rede de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira.

A segunda rajada mais forte foi registada também no concelho do Funchal, na estação do Pico da Cruz onde se localiza o Comando Operacional da Zona Militar da Madeira, em São Martinho: 93 km/h às 5h20.

Seguem-se Chão do Areeiro (78 km/h), Lugar de Baixo (74 km/h) e Monte (78 km/h) com as rajadas mais fortes das 14 estações do IPMA na Madeira com anenómetros operacionais neste momento.

Na estação de Santa Catarina, referência para o Aeroporto da Madeira, a rajada máxima atingiu os 61 km/h às 8h30. No entanto, o vento médio na hora precedente está abaixo dos limites operacionais para o movimento aéreo: 37,4 km/h.

O mesmo se sucede com o aeroporto do Porto Santo, onde a rajada máxima foi registada também às 8h30 (59 km/h), sendo que o vento médio na hora precedente foi de 29,2 km/h.