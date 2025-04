Chuva, neve e rajadas de vento nas previsões para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja um feriado com céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente muito nublado a encoberto durante a tarde, com aguaceiros fracos e dispersos, passando temporariamente a períodos de chuva durante a tarde, mais intensos nas terras altas e na parte oeste da ilha da Madeira.

Aviso amarelo para chuva, vento e agitação marítima O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo para agitação marítima, precipitação e vento até quinta-feira, dia 3 de Abril.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, tornando-se moderado a forte (25 a 45 km/h) a partir do final da tarde, por vezes com rajadas até 70 km/h, e até 90 km/h nas terras altas.

Protecção Civil deixa medidas preventivas face ao vento forte O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM deixa algumas medidas preventivas face ao cento forte previsto para toda a Região.

Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 13.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 12.ºC de mínima e os 17.ºC de máxima.

Em específico para a área do Funchal, a previsão também aponta para períodos de céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente muito nublado a encoberto durante a tarde, com aguaceiros fracos e dispersos, passando temporariamente a períodos de chuva durante a tarde. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros. Já na costa Sul, as ondas serão do quadrante oeste com 1 metro, aumentando para 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.