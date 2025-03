Assembleia de apuramento não altera resultados eleitorais

Terminada que está a Assembleia Geral de Apuramento das Eleições Legislativas Regionais que decorreram no passado domingo, os resultados definitivos não ditam qualquer alteração à atribuição de mandatos já conhecida.

Conforme deu conta a juíza Carla Celeste Mendonça, que presidiu à referida Assembleia, “correu tudo bem” nesta sessão destinada a conferir a contagem feita no dia da eleição, pelos membros das várias assembleias de voto.

“Iniciámos os trabalhos a conferir os números globais de votos e de votantes”, disse a magistrada, salientando que a maior atenção foi dedicada aos votos nulos. “É sobre esses que nos debruçamos”, notou, esclarecendo que, “muitas vezes os votos não vêm nos sítios correctos”, já que existem “envelopes próprios para tudo”, e, por vezes, “no calor da mesa da Assembleia de Voto, muitas vezes os votos não vêm nos envelopes correctos e temos de andar à procura deles”. Carla Celeste Mendonça adiantou que os votos nestas condições “foram todos encontrados”.

Deliberados foram, também, os protestos e reclamações nas mesas de voto, nomeadamente os votos que foram validados para determinadas listas, mas que acabaram sendo considerados nulos. “No resultado global, não tem qualquer expressão porque não altera as percentagens gerais de votos nem os números de mandatos atribuídos”, fez saber a presidente da Assembleia Geral de Apuramento.

Na generalidade, apenas o CDS/PP (4.289), o PAN (2.323) e a coligação Força Madeira (790) ‘ganharam’ um voto cada, no demais, foram os votos nulos a aumentar com mais significado, com 27 votos a serem invalidados pela Assembleia, passando a totalizar 2.581 votos. Houve, também, mais dois votos brancos (715).

Fruto do apuramento hoje realizado, o PSD ‘perdeu’ 26 votos, ficando, assim, com um total de 62.059 votos. O JPP ficou com menos três votos (22.351), enquanto ao PS/Madeira foram ‘retirados’ quatro votos (22.351).

Chega (7.821), Iniciativa Liberal (3.097), CDU (2.543). Bloco de Esquerda (1.586), Livre (959), ADN (691), PPM (576) e Nova Direita (487) não viram o seu resultado provisório sofrer qualquer alteração.

Feitas as contas, fica o PSD/Madeira com 23 mandatos, o JPP com 11, o PS com oito, o Chega com três, o CDS/PP com um e o Iniciativa Liberal também com um.