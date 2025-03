Banda Filarmónica Ilhense celebra centenário com viagem à Madeira

A Banda Filarmónica Ilhense, do concelho de Pombal, no distrito de Leiria, celebra este ano os 100 anos da sua existência com uma viagem à Madeira.

O ponto alto desta celebração terá lugar no próximo sábado, dia 29 de Março, pelas 18 horas, com um concerto no prestigiado Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

"Este momento simbólico e marcante na história da associação só foi possível graças à estreita colaboração da Banda Recreio Camponês, também conhecida como "Banda Nova" de Câmara de Lobos, que se revelou um verdadeiro pilar nesta iniciativa", revela a banda anfitriã em comunicado de imprensa.

A banda madeirense disponibilizou todos os seus meios e esforços para acolher e apoiar logisticamente a visita da congénere continental, permitindo que esta aventura cultural e artística se concretizasse com sucesso. Esta cooperação entre bandas filarmónicas é um exemplo inspirador de união, partilha e valorização da cultura musical portuguesa. A direção da Banda Ilhense pretendeu também retribuir o empenho e dedicação dos seus músicos ao longo dos anos, oferecendo-lhes esta viagem como prémio e como oportunidade de partilhar o seu talento com novos públicos, num cenário distinto e profundamente simbólico Banda Recreio Camponês

"Esta viagem à Madeira, apoiada de forma incansável pela Banda Recreio Camponês, é mais do que uma celebração. É uma afirmação de que, passados 100 anos, a música continua a unir comunidades, a construir pontes e a inspirar novas gerações. A solidariedade vivida entre a Ilhense e a "Banda Nova" de Câmara de Lobos revela o verdadeiro espírito filarmónico — feito de partilha, amizade e amor pela cultura", sublinha a mesma nota.

Fundada em 1924 por Manuel do Couto Júnior, Manuel Pedrosa Capela e Manuel Pedrosa Boiça, a Banda Filarmónica Ilhense estreou-se oficialmente em Junho de 1926, durante as festividades em honra de Santo António, no lugar de Água Formosa. Desde então, tem mantido uma presença activa em eventos religiosos, culturais e educativos, superando inúmeros desafios ao longo do seu percurso, desde a falta de electricidade até à escassez de instrumentos musicais.

A primeira sala de ensaios foi construída apenas em 1930. Antes disso, os ensaios decorriam nas casas dos próprios músicos. Em 1974, ano do cinquentenário, começou a construção da atual sede, inaugurada em 1978 e ampliada em 2004.

Mais do que uma banda, a associação desenvolve um trabalho estruturado na formação musical e cultural, com a sua Escola de Música, Banda Juvenil e diversos grupos de ensemble. O legado da instituição atravessa várias gerações de famílias da freguesia, num verdadeiro testemunho de dedicação, disciplina e paixão pela música.

Hoje, com 50 músicos sob a direcção do maestro Mário Teixeira, a Banda Ilhense tem vindo a afirmar-se em diversos palcos, tendo actuado nos Açores (2008), no Luxemburgo (2010) e em Espanha (2016).

Está integrada na Federação Portuguesa de Bandas Filarmónicas, no INATEL e na Delegação Regional da Cultura do Centro, participando ativamente em projetos, concertos e encontros a nível nacional.

O trabalho da banda tem sido amplamente reconhecido. Em 2024, foi distinguida com a Medalha de Mérito Municipal Cultural (Grau Ouro) pela Câmara Municipal de Pombal e recebeu um voto de Saudação da Assembleia da República, por proposta do Deputado João Antunes dos Santos. No mesmo ano, participou também no XI Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, realizado na Avenida da Liberdade, em Lisboa.