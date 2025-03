FMUP procura voluntários para ensaio sobre uso de algas na saúde cardíaca e vascular

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) está à procura de 150 voluntários para um novo ensaio clínico de avaliação do impacto da ingestão de algas na redução do risco cardiovascular, foi hoje divulgado.

"Os resultados da investigação podem abrir caminho a novas formas de intervenção para a redução do risco cardiovascular através da melhoria da flora intestinal, também conhecida como microbioma", lê-se na informação partilhada pela FMUP.

Este ensaio clínico é desenvolvido no âmbito do projeto Pacto da Bioeconomia Azul e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Fundos Europeus NextGenerationEU.

Os participantes deverão ter mais de 50 anos e elevado risco cardiovascular ou história de AVC (acidente vascular cerebral) ou de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio), e deverão estar dispostos a adicionar à sua dieta habitual uma suplementação à base de algas.

O ensaio CALGUT implicará três visitas presenciais à FMUP e à Unidade de Saúde Local São João, no Porto, para realização de análises laboratoriais e exames de diagnóstico.

De acordo com a FMUP, "pretende-se, desta forma, medir e comparar parâmetros clínicos e resultados das avaliações, que serão realizadas por uma equipa pluridisciplinar".

Ao longo do ensaio os voluntários irão beneficiar de acompanhamento clínico e nutricional, além de terem acesso a análises e exames de forma gratuita.

Estima-se que o ensaio dure sete meses.

Liderado por João Pedro Ferreira, professor da FMUP, este estudo irá explorar o potencial da suplementação com algas como adjuvante terapêutico em pessoas com risco cardiovascular elevado.

"As algas possuem várias aplicações nutricionais e terapêuticas, nomeadamente a nível intestinal", refere a informação da instituição.

Neste ensaio serão analisados os efeitos da microalga Spirulina e da macroalga Gelidium, espécies de algas autorizadas como alimentos ou suplementos alimentares.

"O impacto destas algas na saúde cardiovascular será comparado e os resultados serão divulgados", acrescenta a FMUP.

O ensaio CALGUT (Efeitos dos suplementos alimentares com algas nos marcadores de risco cardiovascular e no microbioma intestinal: ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, com dupla ocultação) teve a aprovação da Comissão de Ética da ULS São João.

O consórcio que gere este ensaio envolve 83 membros e dois parceiros, incluindo empresas, 'startups', pequenas e médias empresas (PME) e outras instituições do Ensino Superior.