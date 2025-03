Alunos do Conservatório com concerto de angariação de fundos para o Concurso Nacional de Canto

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira vai contar com representação de uma equipa de jovens cantores líricos no Concurso Nacional de Canto. No entanto, antes de partirem, por forma a angariar fundos para essa viagem, o grupo vai protagonizar um concerto na Igreja Inglesa, na Rua do Quebra Costas, já este sábado, pelas 18 horas.

O projecto é organizado por Alberto Sousa, tenor e professor de Canto no CEAM. “Depois do sucesso alcançado o ano passado em Aveiro, onde conseguimos vários prémios e menções honrosas, este ano viajamos para competir em Braga” refere o tenor. “Este concerto, para além duma forma de ajudar os alunos a suportar os custos de participação neste projecto, é uma oportunidade extremamente útil de treinar em frente a um público o repertório que irão cantar no concurso, como que um ensaio geral, mas numa atmosfera mais relaxada e sem a pressão da competição. Assim, daqui até ao início do concurso a 11 de Abril, os alunos tem a possibilidade de trabalhar os aspectos da sua performance que sentem que precisam de melhorar", indica.

O docente explica que tem vindo a fazer um esforço para que este projecto seja abraçado de forma autónoma pelos alunos. "Os miúdos estão envolvidos na publicidade em vários média e distribuição de panfletos, para além de terem começado uma página de angariação de fundos on-line que está a ser extremamente bem sucedida. Na verdade, por causa desta iniciativa, caso não possam vir ao nosso concerto, podem ajudar-nos na mesma, basta procurar no Google a nossa página do Gofundme com a frase “Ajude os alunos a participar no CNC” e contribuir com a quantia que puderem", explica.

Os alunos serão acompanhados ao piano por Anikó Harangi, docente do Conservatório da Madeira. “A participação nestas iniciativas é essencial para o crescimento dos nossos artistas” diz-nos a pianista, “Começamos já a ver o quanto, ano após ano, os alunos regressam do Concurso Nacional de Canto com vontade de trabalhar mais e mais, e nota-se já o quanto isso tem subido o nível da classe”.

Francisco Catanho, aluno finalista do 8º grau na classe de canto da professora Carla Moniz e que concorrerá pela primeira vez este ano, diz-nos que “participar no CNC é como rumar ao desconhecido. Mas um desconhecido bom e em que podem ser abertas novas oportunidades para cada um de nós. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade para ter a certeza se este é um caminho que devo ou não seguir no futuro. Há muita esperança, um certo nervosismo também, mas acima de tudo a certeza que será uma experiência que me ficará para sempre na memória.”

Por seu lado, Carlos Gonçalves, presidente do CEAM, afirma que "é um orgulho o Conservatório contar com alunos e professores altamente motivados e dedicados. Participar no Concurso Nacional de Canto é altamente estimulante para os nossos alunos continuarem nos seus percursos académicos e artísticos. Mais do que ganhar prémios, o importante é participar e poder assistir às provas de colegas de todo o país. Um dia gostariamos que o concurso fosse realizado na Madeira. Desejo os maiores sucessos aos novos brilhantes alunos.”